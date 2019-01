Federer kassierte so viel wie an einem Grand Slam

Roger Federer gelang ein wunderbarer Start in die Saison. Zusammen mit Belinda Bencic konnte er am Exhibition-Turnier im australischen Perth den Titel für die Schweiz verteidigen. In seinen vier Einzeln gab der Schweizer seinen eigenen Aufschlag kein einziges Mal ab – er scheint bestens gerüstet für das am Montag beginnende Australian Open.

Doch nicht nur leistungsmässig lohnte sich die Reise für Federer – auch sein Bankkonto erhielt ordentlich Zuwachs. Wie die ansässige Zeitung «Perth Now» bereits im Juni schrieb, erhielt der Weltstar eine Antrittsgage von 2 Millionen australischen Dollar. Das sind umgerechnet rund 1,4 Millionen Schweizer Franken.

Zum Vergleich: Bei dem am Montag beginnenden Australian Open muss Federer den Final erreichen, um denselben Betrag an Preisgeld zu verdienen. Der Finalverlierer bekommt 1,43 Millionen Franken; sollte Federer zum dritten Mal hintereinander den Titel holen, stünden ihm rund 2,87 Millionen Franken zu.

Auch der Steuerzahler finanziert Federer

Gemäss Tennisworld.com bekam Federer für seine Hopman-Cup-Auftritte in den letzten drei Jahren zusammengerechnet also gut 4 Millionen Franken – auch der westaustralische Steuerzahler finanzierte dies mit.

Doch die Aufwendungen dürften sich trotzdem lohnen. An mindestens drei Tagen pro Teilnahme (Gruppenspiele) stand Federer jeweils auf dem Platz. Und auch daneben machte der 37-Jährige beste Werbung für Perth und die Tourismusregion. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte er fleissig schöne Naturbilder: Federers Quokka-Selfie, das bei der Austragung vor einem Jahr entstand, ging um die Welt.

Meet my new furry friend. So happy to be back down under ?#HappyQuokka @westernaustralia #justanotherdayinWApic.twitter.com/YvgdMCs13u– Roger Federer (@rogerfederer) 28. Dezember 2017

Tennis

(red)