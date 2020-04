Federer meldet sich aus dem Schneegestöber

Die einen backen aufgrund der Corona-Isolation, andere putzen wie wild, wieder andere schauen Netflix. Roger Federer nutzt derweil die Zeit, um im Schneegestöber zu zeigen, was er am besten kann, nämlich Tennis zu spielen.

Das Video zeigt den 38-Jährigen gut gelaunt im Schnee, während er eine Kamera aufstellt und dann mit dem Spielen beginnt. Zum Video, das er auf Twitter und Instagram postet, schreibt er: «Ein weiterer Einblick in die Übungsroutine zu Hause. Ich hoffe, jeder ist sicher und gesund. Bleib positiv. Aktiv bleiben. Unterstützen Sie sich gegenseitig.» Der Post endet mit dem Appell: «Wir werden das gemeinsam durchstehen.»

Das Knie scheint zu halten

Bereits Anfang der Woche postete der Tenniscrack ein Video, das zeigt, wie er im Schneetreiben Bälle an die Wand spielt. Das Video beruhigte die Tennis-Fans, bedeutete es doch, dass Federers Knie sechs Wochen nach der Operation zu halten scheint.

Dem Schweizer scheint es demnach gut zu gehen. Trotz Corona, trotz Turnier-Absagen. Bei der Absage von Wimbledon reagierte Federer sofort. Zum Statement der Organisatoren schrieb er: «Ich freue mich schon, nächstes Jahr zurückzukommen. Diese Zeit lässt uns nur noch dankbarer sein für unseren Sport!».

Another glimpse into the stay at home practice routine 🧤🧣🎾👊

I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together🙏 #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc