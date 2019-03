Federer muss auf sein Achtelfinal warten

Das Achtelfinale zwischen Roger Federer und dem Russen Daniil Medvedev musste wegen Regen erst nach hinten verschoben werden. Um kurz nach 3 Uhr (Schweizer Zeit) stand dann schliesslich fest, dass überhaupt nicht gespielt werden kann.

Die Partie zwischen dem Weltranglisten-Vierten und der Nummer 13 wurde auf den nächsten Tag verschoben. Auf der Webseite des Miami Opens heisst es, dass frühestens am Mittwoch um 20 Uhr (Schweizer Zeit) gespielt werden kann.

Djokovic verliert im Achtelfinal

Novak Djokovic war früher dran, scheiterte aber wie schon in Indian Wells. Der Weltranglisten-Erste unterlag im Achtelfinal dem Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:1, 5:7, 3:6.

Nach dem in etwas mehr als einer halben Stunde gewonnenen Startsatz und einem Regenunterbruch zum Ende des zweiten Umgangs riss bei Djokovic der Faden. Zum zweiten Mal in diesem Jahr verlor der Serbe gegen Bautista Agut (ATP 25), der am Mittwoch gegen den Titelverteidiger John Isner (ATP 9) um den Halbfinal-Einzug spielt..

