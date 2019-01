Federer startet erfolgreich ins neue Jahr

Nach dem Sieg zum Abschluss des Jahres 2018 gegen Grossbritannien startet Roger Federer am Hopman Cup in Perth auch in das neue Jahr mit einem Erfolg. Zum Auftakt des Duells gegen die USA gewann der Baselbieter sein Einzel gegen Frances Tiafoe 6:4, 6:1.

Bildstrecken Roger Federer mit geglücktem Saisonauftakt

Noch klappte zwar nicht alles in Federers Spiel. Bei der Rückhand fehlte gelegentlich das richtige Timing und auch sonst schlich sich der eine oder andere Fehler in das Spiel der Weltnummer 3 ein. Da sein Gegner aber nicht den besten Tag erwischte, geriet der vierte Sieg Federers im vierten Duell der beiden nie in Gefahr.

Federers grösster Trumpf war einmal mehr der Aufschlag. Der 37-Jährige schlug insgesamt 13 Asse und musste seinem Gegenüber keinen einzigen Breakball zugestehen. Nach 57 Minuten verwertete er seinen ersten Matchball.

Dank dem Sieg brachte Federer den Titelverteidiger mit 1:0 in Führung, im Einzel der Frauen kommt es zum Duell zwischen Belinda Bencic und Serena Williams, ehe zum Abschluss im Mixed ein besonderes Highlight ansteht. Erstmals überhaupt treffen Federer und Serena Williams aufeinander.

Tennis

(sda)