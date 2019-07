Federer steht vor dem nächsten Meilenstein

Schon zum 24. Mal stehen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic heute gemeinsam in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers. Fast niemand bezweifelt, dass in Wimbledon einer aus diesem Trio am Sonntag den Sieger stellt. In bisherigen 23 Turnieren war das 20-mal der Fall, für Ausnahmen sorgten nur Stan Wawrinka (Melbourne 2014 und Paris 2015) sowie Juan Martín del Potro (New York 2009).

Bei einer Umfrage unter früheren Topspielern in Wimbledon ergab sich ein klares Gesamtbild: Djokovic, der auf David Goffin trifft, gilt als Titelfavorit. Als Finalgegner werden Nadal oder Federer etwa gleich oft genannt. Der Spanier kämpft gegen Sam Querrey, der Schweizer gegen den Japaner Kei Nishikori (ab ca. 16 Uhr im Live-Ticker).

Einiges spricht für, aber auch gegen ihn

Gegen Federer als Titelfavorit sprechen sein fortgeschrittenes Alter und die Statistik. Von den 23 Majorturnieren, in denen das Trio so weit kam, gewann er drei, Djokovic sechs und Nadal elf, davon acht in Paris. Der Schweizer schaffte es auch noch nie, am gleichen Majorturnier Djokovic und Nadal zu bezwingen. Gegen beide spielte er auf Grand-Slam-Stufe erst einmal, 2011 in Paris, als er den Serben schlug und im Endspiel an Nadal scheiterte.

Federer braucht, so gesehen, ein kleines Wunder für den 9. Wimbledonsieg. Aber schon heute kann der 37-Jährige einen weiteren Meilenstein setzen: Schlägt er Nishikori, wäre er der erste Spieler, der am gleichen Grand-Slam-Turnier 100 Partien gewonnen hat. Das schaffte nicht einmal Nadal in Roland Garros, wo ihm 93 Siege für zwölf Trophäen reichten.

