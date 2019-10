Federer und die Basler Erfolgsgeschichte

Lange ist es her, als Roger Federer erstmals im Final von Basel stand. Gerade einmal 19 Jahre alt war er, als er im Jahr 2000 dem Schweden Thomas Enqvist in fünf Sätzen unterlag (damals wurde noch über drei Gewinnsätze gespielt). Ein Jahr darauf setzte es nochmals eine Niederlage ab (gegen Tim Henman).

2006 erfolgte Federers Auftakt zu einer Erfolgsserie in seinem Heimturnier: Die ersten drei Finalsiege gelangen ihm gegen Fernando González, Jarkko Nieminen und David Nalbandian. Nach einem Jahr Unterbruch (Finalniederlage gegen Novak Djokovic) folgten die Turniersiege 4 und 5 (gegen Djokovic und Kei Nishikori).

Grosse Duelle lieferte sich Federer in Basel gegen Juan Martin del Potro. 2012 und 2013 gingen die Siege an den Argentinier, der Schweizer revanchierte sich 2017. Dazwischen lagen noch die Finalsiege gegen David Goffin und und Rafael Nadal. Letztes Jahr triumphierte Federer zum 9. Mal in Basel (gegen den Rumänen Marius Copil). Gegen den 20-jährigen Australier Alex de Minaur strebt Federer seinen 10. Titel an den Swiss Indoors an.

Tennis

(rom)