So geschmeidig zeigt sich Federer dieses Jahr kaum

Ob Gillet oder T-Shirt, ob geschmeidige Strickjacke oder Veston: Roger Federer macht eigentlich immer eine gute Figur.

Das wird er auch, wenn er am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 86) in sein Lieblingsturnier starten wird (ab ca. 15.30 Uhr im Ticker). An der Church Road gilt das Gesetz der weissen Farbe, selbst orange Schuhsohlen kommen nicht gut an. Doch Federer weiss zu variieren, im Video oben findest du seine Wimbledon-Outfits der letzten Jahre.

Die schrägsten Wimbledon-Outfits

Tennis

(heg)