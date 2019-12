Federer-Gedenkmünze erinnert an Ronaldo-Büste

Roger Federer als Briefmarke gibt es schon. Seit 2007, als die Schweizerische Post erstmals einer lebenden Person eine Sonderbriefmarke widmete.

Nun kommt der Schweizer Tennisstar in den Genuss, auch als erste lebende Person von Swissmint geehrt zu werden. Die Eidgenössische Münzstätte startet am 2. Dezember den Vorverkauf der 20-Franken-Silbermünze, die sie Federer widmet. Die Münze kann bis spätestens am 19. Dezember 2019, sofern sie nicht vorher ausverkauft ist, über den Online-Shop von Swissmint für 30 Franken gekauft und ausschliesslich mit Kredit- oder Debitkarte bezahlt werden. Ab Mai 2020 soll auch noch eine Roger-Federer-Goldmünze erhältlich sein.



Roger Federers Gedenkmünze. (Bild: Swissmint/Benjamin Zurbriggen)



Wertseite der Roger-Federer-Gedenkmünze. (Bild: Swissmint/Benjamin Zurbriggen)

Federer selbst bedankte sich in den sozialen Medien für die Ehre, die ihm zuteil kommt.

Über den Geschmack, wie Federer abgebildet ist, lässt sich streiten. Einer anderen lebenden Sportlegende wurde 2017 eine Büste errichtet, die nach heftiger Kritik ein Jahr später überarbeitet wurde. Jene von Cristiano Ronaldo am Flughafen Madeira in Portugal. Da gelang einem Künstler 2017 der bessere Wurf, als er ein Abbild von CR7 für das Vereinsmuseum von Real Madrid gestalten musste.

