Federers Juwel setzt den nächsten Meilenstein

Das Mädchen steht in seinem Zimmer, über ihm hängt ein Poster von Serena Williams. Es tippt mit dem Zeigefinger auf das Bild und sagt: «Das erinnert mich daran, was ich erreichen will.» Nämlich: «Ich will die Beste der Geschichte werden, besser als Serena. Eines Tages will ich den Grand-Slam-Rekord halten.» So beginnt ein Youtube-Video über Cori Gauff (siehe unten).

Die US-Amerikanerin ist 14-jährig und träumt gross. Sie hätte sich ja nicht unbedingt die 23-fache Major-Siegerin, die Überfigur des Frauentennis, als Orientierungspunkt aussuchen müssen. Dass sie es dennoch getan hat, zeugt von jugendlicher Unbeschwertheit und bemerkenswertem Selbstvertrauen. Und dass sie für ihre forschen Sätze nicht belächelt oder gar verspottet wird, lässt auf gewisse Fähigkeiten schliessen.



So tickt die US-Tennishoffnung Cori Gauff. (Video: Youtube)

Cori Gauff, Spitzname Coco, wird gern als «Wunderkind» apostrophiert. Sie stand im September 2017 als jüngste Spielerin der Geschichte im US-Open-Final der Juniorinnen-Konkurrenz, im vergangenen Juli wurde sie zur jüngsten Nummer 1 bei den unter 18-Jährigen, nachdem sie als jüngste Spielerin seit Martina Hingis 1994 das French Open gewonnen hatte. Als Weltnummer 870 ist Cori zudem die jüngste Spielerin im WTA-Ranking. Und am Sonntag triumphierte sie in Florida an der Orange Bowl, der inoffiziellen Junioren-WM, als jüngste Spielerin seit 15 Jahren (Nicole Vaidisova).

Im Final gegen die Chinesin Qinwen Zheng war sie im dritten Satz 2:4 in Rückstand geraten, doch Cori besann sich auf die Worte, die ihr Vater Corey mitgegeben hatte. «Das ist wahrscheinlich dein letztes Turnier bei den Juniorinnen, also spiele so, wie du in Erinnerung bleiben willst.» Cori schaffte die Wende und gewann 6:1, 3:6, 6:4.

Alles für die Karriere

Die Eltern haben ihr Leben komplett so ausgerichtet, damit die hochtalentierte Tochter dereinst auch bei den Erwachsenen an die Weltspitze vorstösst. Sie verlegten ihren Wohnsitz nach Delray Beach, Florida, wo die Trainingsmöglichkeiten besser sind. Die Mutter, eine ehemalige Lehrerin, unterrichtet Coco zu Hause, an Turnieren wird sie zur Assistentin, die sich um die Organisation kümmert: «Wenn du siehst, dass jemand ein solches Potenzial hat, tust du alles, um es auszuschöpfen», sagt sie.

Auf dem Platz schaut der Papa nach dem Rechten, wobei sein Fokus nicht nur auf Vorhand, Rückhand und Service liegt. «Ich bin der Vater und Coach. Ich weiss, wie es ihr geht und was sie braucht, damit sie zu einer jungen Frau heranwächst – und nicht nur zu einer Tennisspielerin.»

Gerade im Tennissport gibt es einige Beispiele von Eltern prominenter Spielerinnen und Spieler, die ihren Kindern mit übertriebenem Ehrgeiz geschadet haben. Cori Gauff versichert: «Sie setzen mich nicht unter Siegesdruck. Der ganze Druck, den ich spüre, kommt von mir selber, weil ich es hasse, zu verlieren.»

Federers Rat

Welch steiler Aufstieg Gauff in den nächsten Jahren zugetraut wird, zeigt sich auch den Partnern, die sie im Rücken hat. Da ist Ausrüster Nike, der sie bereits mit zehn Jahren unter Vertrag nahm. Und da ist Team 8, die von Roger Federer mitbegründete Agentur, die gestandene Spieler wie Grigor Dimitrov und Juan Martín del Potro vermarktet.

Federer tritt gelegentlich als Mentor in Aktion. «Nach meiner Erstrundenniederlage am Australian Open sagte er zu mir, ich solle nun heimreisen und weiter hart an mir arbeiten.» Cori nahm sich den simplen Rat zu Herzen und setzte zum Höhenflug an.

2019 will sie auf der WTA-Tour richtig Fuss fassen. Das Ziel fürs nächste Jahr ist nicht gerade tief gesteckt: Die Top 100 sollens werden.

Tennis

(kai)