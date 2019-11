Federers Rekord in der Stierkampfarena

Roger Federer rief – und eine Rekordkulisse kam. Vor 42'517 Zuschauern bestritt der Schweizer einen Schaukampf gegen den Deutschen Alexander Zverev in der «Plaza de Toros» von Mexiko-Stadt. Und die Organisatoren haben geklotzt statt gekleckert und für eine zauberhafte Atmosphäre in der legendären Stierkampfarena gesorgt.

«Ich werde diesen wunderbaren Abend nie vergessen», schrieb Federer auf Twitter und fügte an die Adresse seines «Gegners» Zverev an: «Wir haben diesen Rekord zusammen gebrochen.» Die bisherige Rekordmarke eines Schaukampfes geht auf eine Partie zwischen Kim Clijsters und Serena Williams im Jahr 2010 zurück. Federer gewann die Partie 3:6, 6:4, 6:2.

Mit dem Deutschen bestritt Federer in den letzten Tagen schon Schaukämpfe in Buenos Aires und Santiago de Chile. Derjenige vom Freitag in Bogota (Kolumbien) musste wegen politischer Unruhen abgesagt werden. Zum Abschluss ihrer kleinen Lateinamerika-Tour spielen die beiden am Sonntagabend in Quito (Ekuador).

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev? 42'517 people came, We broke this record together! Viva Mexico?? pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P– Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019

