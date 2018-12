Jetzt ist Federer so richtig angestachelt

Am Samstag beginnt in Perth das Tennisjahr 2019 mit dem Hopman Cup. Das Schweizer Duo Roger Federer/Belinda Bencic geht als Titelverteidiger und Mitfavorit an den Start.

Federer weilt bereits in Australien und ackert Medien- und Sponsorentermine ab. Am Donnerstag posiert er mit Kindern am Strand und trotzt dem Wind, als er für die Fotografen einen Tennisball jongliert. Später wird Federer dann ein Meeresbewohner vorgestellt, eine Languste. Eine Frau führt das Tier an Federer heran. Wie das ungewöhnliche Treffen endet, sehen Sie im Video.

