Federer fehlen noch zwei Siege zum 100. Titel

Roger Federer (ATP 7) braucht in Dubai noch zwei Siege, um sich seinen 100. Turnier-Titel auf der ATP-Tour zu sichern. Im Viertelfinal bezwang der als Nummer 2 gesetzte Schweizer den Ungarn Marton Fucsovics (ATP 35) 7:6 (8:6), 6:4.

Roger Federer benötigte gegen den 27-jährigen Fucsovics fast zwei Stunden und ein bisschen Hilfe seines Konkurrenten, um die Halbfinals zu erreichen. Über weite Strecken der Partie war der 37-jährige Baselbieter nämlich nicht der bessere Spieler, behielt aber im Gegensatz zu Fucsovics in den wichtigen Momenten die Nerven.

Eine erstes Mal machte sich die Nervosität beim Aussenseiter im Tiebreak des ersten Satzes bemerkbar. Federer sah sich beim Stand von 4:6 mit zwei Satzbällen des Ungarn konfrontiert, schaffte mit vier Punkten in Folge - unter Mithilfe von Fucsovics - allerdings die Wende in extremis.

Regenpause als Wendepunkt

Obschon Federer im zweiten Satz einen perfekten Start erwischte, er nahm Fucsovics bei erster Gelegenheit sogleich den Aufschlag ab, blieb der Schweizer auch in der Folge nicht unantastbar. Fucsovics gelang in seinem zweiten Duell mit Federer, ein erstes hatte er 2018 am Australian Open gegen den Schweizer verloren, ein Rebreak zum 2:2.

Es brauchte im niederschlagsarmen Dubai eine zweite Regenpause – ein erstes Mal war die Partie im ersten Satz beim Stand von 5:5 im ersten Satz unterbrochen worden –, um Fucsovics entscheidend aus dem Konzept zu bringen. Federer nutzte die Gunst zum Break zum 5:4 und liess ein zweites Comeback nicht mehr zu.

Im Halbfinal trifft der siebenfache Dubai-Rekordsieger Federer entweder auf den Georgier Nikolos Basilaschwili (ATP 19) oder Borna Coric (ATP 13) aus Kroatien. Während er gegen Basilaschwili das bislang einzige Duell für sich entscheiden konnte, musste sich Federer Coric zuletzt zweimal in Folge geschlagen geben.

Dubai. ATP-500-Turnier (2,73 Millionen Dollar/Hart). Viertelfinals: Roger Federer (SUI/2) s. Marton Fucsovics (HUN) 7:6 (8:6), 6:4. Stefanos Tsitsipas (GRE/5) s. Hubert Hurkacz (POL) 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1. Gaël Monfils (FRA) s. Ricardas Berankis (LTU) 6:1, 6:7 (3:7), 6:2. – Halbfinal-Tableau: Tsitsipas (5) - Monfils, Coric/Basilaschwili - Federer (2).

Tennis

(sda)