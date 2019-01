Klein Federer stiehlt Roger die Show

Auf dem Court ist Roger Federer ja der grosse Star. Doch daneben stahl ihm für einmak sein Sohn Lenny die Show. Zumindest war dies am Australian Open während der Partie des Titelverteidigers gegen Taylor Fritz der Fall. Der Vierjährige durfte das Match seines Vaters mit Mutter Mirka aus der Box mitverfolgen. Sein Zwillingsbruder Leo war nicht dabei.

Nach dem Duell mit dem Amerikaner, das Federer innert weniger als eineinhalb Stunden mühelos in drei Sätzen (6:2, 7:5, 6:2) für sich entschied, sorgte der Bub für Lacher. Während sein Vater auf dem Platz Jim Courier ein Interview gab, spielte Lenny mit Coach Ivan Ljubicic. Und der Kroate liess ihn zur Freude aller Zuschauer gewähren. «Der Coach ist top seriös, ich liebe das», kommentierte Federer die Szene lachend.

Währenddessen verriet Federer: «Ich wusste gar nicht, dass er hier ist.» Er habe zur Box hinüber geschaut und gedacht: «Oh wow, das ist ein spezieller Gast für mich.» Diese Aussage entzückte sowohl das Publikum in der Rod Laver Arena als auch Millionen TV-Zuschauer. In den sozialen Medien wird das Video des Interviews – besonders jene Szene, in der sich Lenny mit Ljubicic amüsiert – rege geteilt und mit Kommentaren versehen.

Federer betonte weiter, wie sehr er sich gefreut habe, vor seinem Sohn spielen zu dürfen. «Ich bin glücklich, dass Lenny heute in der ersten Reihe sass», sagte der 37-Jährige. Die Fans sind sich nach dem starken Auftritt des 20-fachen Grand-Slam-Siegers vor den Augen seines Sohnes einig: Der Knirps soll doch in Zukunft bei jedem Match in der Box sitzen. Dann spielt Federer gut und auch neben dem Platz wird beste Unterhaltung geboten.

