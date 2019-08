Kyrgios zertrümmert zwei Rackets auf einmal

Wenn Nick Kyrgios auf den Tennisplatz läuft, dann ist eines sicher: Langweilig wird es nicht. Manchmal entzückt der Australier das Publikum mit Wunderschlägen. Meistens unterhält er es aber, mit kleineren und grösseren Skandalen.

In den vergangenen Wochen hat er schon seinem Gegner ein Paar Schuhe geschenkt, sich von einem Zuschauer Tipps geben lassen, wohin er servieren soll, und sich auch immer wieder mit dem Schiedsrichter angelegt. In Washington nannte er ihn «eine Kartoffel mit Armen und Beinen». Schiedsrichter-Beleidigungen sind mittlerweile zur Lieblingsdisziplin des 24-Jährigen geworden.

Auch in Cincinnati legte er sich mit dem Unparteiischen Fergus Murphy an. Gegen Ende des 2. Satzes warf er ihm vor, die Shotclock zu früh gestartet zu haben. «Das ist lächerlich!», rief er ihm vom Stuhl aus zu, «wenn Rafa (Nadal) so schnell spielt, dann trete ich zurück.»

"Absolute rubbish...Disgrace."



Nick Kyrgios is fired up again after a time violation.



Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/jWLnvasdZQ — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

Nach weiteren Tiraden zog im Schiedsrichter Murphy einen Punkt ab. Aber das war noch nicht alles. Kyrgios lief unter dem Vorwand einer Toilettenpause vom Platz. Blieb dann aber im Kabinengang stehen, um zwei seiner Rackets zu zertrümmern.

Am Ende des Spiels verweigerte er Murphy dann noch den Handshake und nannte ihn «einen verdammten Dummkopf». Ah ja: den Match verlor er übrigens 7:6, 6:7, 2:6.

Tennis

(abb)