Nadals Horror-Bilanz auf Hartplatz

Plagen ihn tatsächlich keine Zweifel? Bedrückt ihn die Erinnerung an 2018 und an die letzten Tage nicht? Glaubt Rafael Nadal wirklich daran, wenn er wie in Melbourne sagt, er sei zuversichtlich, ein gutes Turnier spielen zu können?

Umfrage Wer triumphiert in Melbourne? Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Alexander Zverev

Kevin Anderson

Marin Cilic

Dominic Thiem

Stan Wawrinka

ein anderer Spieler

Bildstrecken Williams lobt Federer in den höchsten Tönen

Am Montag beginnt mit dem Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier der Saison, bekanntlich wird es auf Hartplatz ausgetragen. Und dort liegt Nadals Problem. Sein Körper hatte zuletzt grosse Mühe auf dieser Unterlage.

Die Bilanz des letzten Jahres liest sich bitter für den 17-fachen Major-Champion. Zehn Turniere musste er wegen Verletzungen absagen, dazu zweimal aufgeben – am Australian Open (Viertelfinal gegen Cilic) und am US Open (Halbfinal gegen del Potro). Nur eines beendete er: Das war in Toronto, wo er den Titel holte.

Zuletzt ging es in diesem Stil weiter. Nach einer verlorenen Exhibition in der Altjahreswoche in Abu Dhabi gegen Kevin Anderson verzichtete der Mallorquiner auf die zweite Partie, letzte Woche sagte er Brisbane wegen Oberschenkelbeschwerden ab. Immerhin: Am Montag in einem Showmatch gegen Nick Kyrgios hatte er keine Probleme.

Einem Start in Melbourne, wo Nadal in die gleiche Tableauhälfte wie Roger Federer gelost wurde und seinen ersten Ernstkampf seit dem US Open bestreiten wird, steht also nichts im Weg. Der 32-Jährige sagt: «Ich will möglichst lange hierbleiben.»

Natürlich gilt dieser Satz für jeden Teilnehmer. Im Fall von Nadal beinhaltet er aber mehr als nur die Hoffnung, gut zu spielen.

Video: Roger Federer bricht in Tränen aus

Der Schweizer wird bei der Frage nach seinem verstorbenen Coach emotional. (Video: CNN/Tamedia)

Tennis

(kai)