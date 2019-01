Nadals einschläfernde Pressekonferenz

Rafael Nadal meldet sich mit einem Sieg zurück. In drei Sätzen bezwang er die Weltnummer-237, James Duckworth. Nachdem er seinen letzten Ernstkampf im Halbfinal des US Open gegen Juan Martin Del Potro bestritten hatte, bekundete er mit dem Lokalmatadoren keine grösseren Schwierigkeiten.

Bildstrecken Rafel Nadal startet siegreich ins Australian Open

Schwierigkeiten, Nadal zu lauschen, hatte jedoch ein Journalist an der anschliessenden Pressekonferenz. Auf Italienisch reisst der Spanier einen anwesenden Journalisten aus dessen Tiefschlaf. Böse scheint Nadal dem Reporter allerdings nicht zu sein. «Heute ist es wohl nicht so spannend», meint der Spanier schmunzelnd und nimmt den Berichterstatter gleich selber in Schutz. «Bestimmt haben Sie nur die Augen geschlossen, um sich besser auf meine Worte zu konzentrieren.»

Konzentration benötigt Nadal wieder, wenn er in der 2. Runde mit Matthew Ebden auf einen weiteren Australier trifft.

Tennis