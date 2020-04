Nur Federers Volley ist perfekt

Für Novak Djokovic waren es «die aufregendsten Freitagabendpläne, die wir den ganzen Monat haben werden». Er und Andy Murray trafen sich zu einem Instagram-Live-Gespräch und luden die Tennisfans ein, Fragen zu ihren Karrieren zu stellen.

Der Schotte kam auf die Idee, den perfekten Tennisspieler zusammenzustellen. «In den letzten Tagen ist diese Frage auf meinem Instagram immer wieder aufgetaucht», sagte er. Deshalb habe er sieben Kategorien gebildet: Aufschlag, Return, Vorhand, Rückhand, Volley, mentale Stärke und Physis.

Federer wird einmal genannt

Für jede Kategorie diskutierten Murray und Djokovic, wer der perfekte Spieler sei. Zumindest beim Volley waren sich die beiden einig: Niemand spielt diesen Schlag besser als der 20-fache Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Ansonsten hatten sie aber nicht immer die gleiche Meinung.

So haben die beiden gewählt:



Aufschlag:

Return:

Vorhand:

Rückhand:

Volley:

Mentale Stärke:

Physis:

Kyrgios (beide)Murray (Djokovic), Djokovic (Murray)Del Potro (Djokovic), Nadal (Murray)Murray (Djokovic), Djokovic (Murray)Federer (beide)Nadal (beide)Ferrer (Djokovic), Djokovic (Murray)

Djokovics Ratschlag für Wawrinka

Obwohl er ein Kandidat für die beste Rückhand wäre, wurde Stan Wawrinka bei der Zusammenstellung des besten Spielers nicht erwähnt. Dafür erinnerten sich die beiden Tennis-Grössen, welche Shorts er bei seinem Triumph am French Open 2015 trug. «Mein grösstes Highlight dieses Jahres hat nicht direkt mit Tennis zu tun, es ist Stans Kleidung», sagte etwa Djokovic. «Kannst du dich noch an seine Shorts erinnern?» fragte der Serbe, während Murray bereits lachte und dann antwortete: «Ja, sie waren schrecklich!»

Wawrinka, der den Live-Chat mitverfolgte, reagierte mit einem Emoji: Er verschickte den ausgestreckten Mittelfinger. Danach folgten zwei tränenlachende Emojis. Djokovic hatte für den Waadtländer einen Ratschlag: «Hoffentlich verbrennst du die Hosen, Stan!»

