Roger Federer bestätigt Teilnahme bei Olympia

Roger Federer hat an einer Exhibition seines Ausrüster Uniqlo bestätigt, dass er fest mit den Olympischen Spielen 2020 plane. Er habe mit seinem Team über Wochen, sogar Monate hinweg darüber diskutiert, was er zwischen den Turnieren in Wimbledon und New York tun würde. «Am Ende des Tages hat mein Herz entschieden, an den Spielen teilzunehmen.»

Federer: 'I've been debating with my team for a few weeks now, months actually, what I should do in the summer time (of 2020) after Wimbledon and before the US Open. At the end of the day, my heart decided to play the Olympic Games again.' pic.twitter.com/bnWKqLQrcx– Roger Federer Fans ?? RF Army (@federerarmy) October 14, 2019

Derzeit weilt Federer in der japanischen Hauptstadt, wo die Spiele nächstes Jahr stattfinden werden. Bei einem Showmatch schlug er den US-Amerikaner John Isner. Die Bestätigung, dass er 2020 zurückkehren würde, lieferte er kurz darauf im Platzinterview.

Für Federer werden es die fünften Spiele seiner Karriere, sein olympisches Debüt wird im nächsten Sommer 20 Jahre her sein, im Jahr 2000 wurde er in Sydney als 19-Jähriger Vierter. Dort lernte er auch seine heutige Frau Mirka kennen. Vier Jahre danach war das Turnier für ihn schon nach der zweiten Runde vorbei, er verlor gegen den Tschechen Thomas Berdych.

Die für Federer erfolgreichsten Spiele waren jene von Peking 2008. Zwar verlor er da im Viertelfinal gegen den US-Amerikaner James Blake, feierte aber im Doppel gemeinsam mit Stan Wawrinka die Goldmedaille. 2012 stand Federer in London im Final und verlor diesen gegen Andy Murray. 2016 in Rio trat der 38-Jährige wegen einer Knie-Operation nicht an.

Tennis

(red)