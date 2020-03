Roland Garros wird in den Herbst verschoben

Die Chancen, dass das nächste Grand-Slam-Turnier plangemäss stattfinden würde, schienen wegen des Coronavirus gering. Denn bereits am 24. Mai hätte an der Porte d'Auteuil zu Roland Garros aufgeschlagen werden sollen. Nun haben die Organisatoren von reagiert: Sie schoben ihr Turnier vier Monate nach hinten. So soll es nun vom 20. September bis zum 4. Oktober stattfinden. Das Wetter dürfte dann zwar nicht mehr so sonnig sein, aber in diesem Jahr verfügt man am French Open erstmals über ein schliessbares Dach über dem Court Philippe Chatrier.

Nicht alle dürften aber Freude haben am neuen Termin. So würde sich das French Open mit mehreren Turnier überschneiden – auch mit dem Laver Cup, der vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden soll. Dies ist also ein Frontalangriff auf das Event, an dem Roger Federer und seine Managementagentur «Team8» mitbeteiligt ist. Zudem verspricht es ein äusserst gedrängter Herbst zu werden. Gemäss Plan würde das US Open am 13. September zu Ende gehen – eine Woche später wurde das French Open beginnen. Immer noch auf den ursprünglichen Termin vom 29. Juni bis zum 12. Juli ist Wimbledon angesetzt. Der Kampf um Termine hat begonnen.

This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It's time. #UniteThePlayershttps://t.co/e0xc7Lor0b– Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 17, 2020

Die Spieler wurden von dieser Ankündigung überrascht. So twitterte Vasek Pospisil, Mitglied des Spielerrats: «Das ist der Wahnsinn. Keine Kommunikation mit den Spielern oder der ATP. Wie haben nichts zu sagen in diesem Sport.» René Stammbach, der Vizepräsident des Weltverbands ITF, hatte vom französischen Verbandspräsidenten Bernard Giudicelli erfahren, das eine Verschiebung des French Open geplant war. Über die Details war er aber nicht informiert. Der Aargauer sieht eine schwierige Zeit aufs Tennis zukommen: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie man alle Turniere in den Herbst reinbringt. Paris im September erdrückt andere Veranstaltungen.»

Das Recht des Stärkeren

Er gehe davon aus, dass die Veranstalter zumindest mit der ATP und der WTA Kontakt gehabt habe, sagt Stammbach. «Sicher ist der Laver-Cup an seinem ursprünglichen Datum höchst gefährdet.» Der Alleingang von Roland Garros passt zur Entwicklung des Welttennis in den letzten Monaten, ja Jahren. Jeder versucht, sein Event so gut wie möglich zu positionieren, ohne Rücksicht auf die anderen. Es gilt das Recht des Stärkeren. Und niemand ist so stark wie die vier Grand Slams. Stammbach sieht Probleme für Wimbledon, das ja nicht im Winter durchgeführt werden könne.

Momentan sei er stundenlang am Telefon, sagt Stammbach. «Wir müssen unzählige Szenarien wälzen.» Offen ist etwa, was mit dem Fed-Cup-Final passiert, der Mitte April in Budapest hätte stattfinden sollen. Dass der im gedrängten Herbst einen Platz findet, ist zusehends fraglicher. Denkbar ist, dass er einfach um ein Jahr geschoben und der aktuelle Stand im Teamwettbewerb der Frauen eingefroren wird.

Schwierig ist es auch für Swiss Tennis, das Stammbach ja präsidiert. Gespielt werden kann derzeit nicht, auch in Biel im Leistungszentrum steht der Betrieb still. Die Interclub-Saison steht in den Sternen, und rund 2000 wollen deshalb ihre Lizenz nicht lösen. «Wir rechnen mit einem Verlust von mindestens zwei Millionen», sagt Stammbach, der als Schatzmeister des ITF mit Zahlen umzugehen weiss. Und die drohen derzeit überall tiefrot zu werden. Ausser, möglicherweise, bei den Grand Slams.

Tennis