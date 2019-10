Schmerzhafter Auftakt für Belinda Bencic

So hatte sich Belinde Bencic ihren Einstieg ins WTA-Finale in Shenzhen nicht vorgestellt: Im Verlaufe der Partie gegen Ashleigh Barty spürte sie ihre linke Ferse wieder, wurde davon je länger, desto stärker behindert. Auch eine Behandlung der Physiotherapeutin nach dem zweiten Satz, bei der ihr Fuss eingebunden wurde, half ihr nicht wesentlich. Es dürfte die gleiche Verletzung sein, die sie Mitte August in Cincinnati erlitten hatte: Damals hatte sie wegen einer Fersenprellung aufgeben müssen, rechtzeitig aufs US Open war sie aber wieder fit.

Diesmal hat sie kaum Zeit, ihre Blessur auszuheilen. Bereits am Dienstag geht es weiter gegen Petra Kvitova, im Duell der Verlierinnen ihrer Startpartien. Die Tschechin war zum Auftakt Turnierfavoritin Naomi Osaka in einem umkämpften Spiel in drei Sätzen unterlegen gewesen. Die Frage bei Bencic ist, ob sie überhaupt wird antreten können gegen Kvitova. Sonst würde eine Ersatzspielerin für sie einspringen.

In einem Jahr, in dem sie lange verletzungsfrei geblieben war, spielt ihr damit im Finish ihr Körper wieder einen Streich. Das ist äussert bitter, zumal sie gegen Barty den Startsatz ja gewonnen, äusserst solide gespielt hatte. Doch in der Folge fehlte es ihr an der Mobilität, um gegen die offensiv auftretende Australierin mitzuhalten. Nach knapp zwei Stunden war es vorbei, schloss Barty die Partie mit einem Ass ab. Für Bencic dürften nun intensive medizinische Behandlungen folgen.

