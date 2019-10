Trainer äussert sich sexistisch über Gegnerin

In der Erstrunden-Partie des Luxemburg Open bezwang Julia Görges die Japanerin Misaki Doi in drei Sätzen. Zu Reden gab vor allem eine Szene während des Spiels: Im ersten Satz beim Stand von 5:4 liess Doi ihren Trainer auf den Platz kommen.

Anstatt ihr Instruktionen zu geben, liess dieser sich über die Gegnerin aus: «Ich weiss – es ist so, als würde man gegen Karlovic mit dicken Titten spielen», sagte Christian Zahalka zu seiner Spielerin, während tausende Zuschauer per TV-Übertragung mithören konnten. Und fuhr nach einer kurzen Pause unverblümt fort: «Aber hör mal zu: Sie wird nicht die ganze Zeit so aufschlagen.»

Der Kroate Ivo Karlovic ist für sein gutes Aufschlagspiel bekannt.

In der Partie schlug Görges 21 Asse gegen Doi.



Tennis

(boq)