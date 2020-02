Verwechslung vor Federers Match in Afrika

Prominent hängt es, das Transparent. In Front eines Shopping Centers in der südafrikanischen Metropole Kapstadt kündigt ein Banner das Charity-Spiel zwischen Roger Federer und Rafael Nadal gross an, und lockt Kunden mit dem Werbespruch «Parkieren. Essen. Shoppen.» in die Mall.

Umfrage Darf man sich einen solchen Fehler erlauben? Kann einmal passieren!

Nein. Das geht gar nicht!

Diese dürften sich jedoch beim Anblick des Transparents ein Schmunzeln nicht verkneifen können. Auf dem Banner ist nämlich nicht Federers Gegenspieler Rafael Nadal abgebildet, sondern Novak Djokovic.

Während sich das Netz sich über das Missgeschick amüsiert, nimmt Janine Händel, CEO der Roger Federer Foundation, die Werbeaktion mit weniger Humor. «Wir freuen uns über die Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis. Andererseits ist es auch schade, dass ein Charity-Event für einen gewerblichen Zweck benutzt wird», sagte sie gegenüber der südafrikanischen Zeitung «SAPeople».

Das Charity-Spiel zwischen Federer und Nadal findet am 7. Februar statt, erwartet werden 50’000 Zuschauer im Cape Town Stadium. Die Einnahmen gehen ausschliesslich an die Roger Federer Foundation, die in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung in der südlichen Region Afrikas Frühausbildungen von Kindern fördert.

Tennis

(boq)