So einen Passierschlag hast du noch nie gesehen

Ein Tweener, der funktioniert, sieht immer gut aus und gehört bei den Tennisprofis zum Standardrepertoire. Australiens Bad Boy Nick Kyrgios zeigt pro Spiel mehrere dieser Bälle, die durch die Beine gespielt werden. Aber so einer wie von Filip Krajinovic gezeigt, gelingt auch dem Aussie – wenn überhaupt – äusserst selten.

In der ersten Runde am 250er-Turnier im kroatischen Umag traf der Serbe auf den Japaner Taro Daniel. Erst gerade hatte Daniel, die Weltnummer 112, sein erstes Service-Game durchgebracht, als Krajinovic am Zug war. Und die Weltnummer 58 enttäuschte nicht (siehe Video oben).

Letztlich gewann Krajinovic nicht nur diesen herrlichen Punkt – «das kannst du nicht machen», so der Kommentator von TennisTV – sondern auch die Partie 7:5, 7:6 in zwei Stunden und zehn Minuten. In der zweiten Runde bekommt es Krajinovic mit dem Ungaren Attila Balazs (ATP 207) zu tun.

Tennis

(hua)