So leidet Mirka noch immer mit Roger

2000 hat sie Roger Federer kennengelernt, 2002 hat sie mit dem Profi-Tennis aufgehört und fiebert seither mit ihrem Ehemann (seit 2009) mit. So auch am Freitagabend. Mirka Federer litt, hoffte, zitterte mit und jubelte am Ende. Auch nach über 1200 Matches, die ihr Gatte bisher auf der Tour bestritten hat, ist die 41-Jährige noch immer Feuer und Flamme. Sie repräsentiert den typischen Federer-Fan, der immer mit voller Leidenschaft dabei ist.

4-1 lead in the third set, the emotions are running high in the @rogerfederer box...#Wimbledonpic.twitter.com/J23mcMUqa9– Wimbledon (@Wimbledon) 12. Juli 2019

Dafür lieben sie auch die Federer-Fans im Netz. Sie findet, hinter jedem grossartigen Mann ist noch eine grossartigere Frau:

Mirka Federer is the Antonella Messi of tennis. Behind every great man there surely is a greater woman. https://t.co/aWED9ZEvly– Ray Stark ? (@RakaelAlvarez) 12. Juli 2019

Dieser Twitter-User bewundert Mirka, da sie immer an Rogers Seite war und ihn angetrieben hat, sich jede Partie angesehen hat. «Wahre Liebe», schreibt er dazu:

Admire Mirka Federer for always being there at Rogers side cheering her hubby watching each and every match. True love ?? #Wimbledonpic.twitter.com/9eoSfLOM3l– Abhishek Dogra (@abhishekdograa) 12. Juli 2019

Tennis

(hua)