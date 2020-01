So schön leidet und jubelt Mirka mit ihrem Roger

Wer schon so lange dabei ist, wer Jahr für Jahr zahlreiche wichtige Tennisspiele verfolgt, der müsste doch irgendwann emotional abstumpfen. Würde man meinen. Mirka Federer beweist in Melbourne das Gegenteil. Wie sie beim über vierstündigen Drittrunden-Match ihres Gatten gegen John Millman (4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6) mitfiebert, wie sie bibbert, zittert und jubelt, zeigt: Sie ist immer noch mit Leib und Seele dabei.

Gerade der fünfte Satz zehrt kräftig an den Nerven der 41-Jährigen, wie folgende Gifs illustrieren. Immerhin: Am Ende gibts die Erlösung (Video oben) und eine herzhafte Umarmung inklusive Selfie in den Katakomben der Rod-Laver-Arena.

¿Estáis viendo a Mirka?



Vale, pues así estoy yo. pic.twitter.com/4GL9gjeqci — Iván (@IvanBlanco26) January 24, 2020

🎾 | Gaat het nog Mirka Federer?



Kijk de #AusOpen LIVE

📺 Eurosport 1

📱💻🖥 Eurosport Player 👉 https://t.co/uuUd2T4hoj pic.twitter.com/imxIo9aJAf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 24, 2020

That's cute🙂 Mirka and Roger after the match :) pic.twitter.com/50X0cFBz4C — Rena (@_irenka23_) January 24, 2020

