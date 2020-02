So viel Südafrika steckt in Roger Federer

In einem Interview mit den Online-Plattformen von Tamedia erzählt Roger Federer von seiner Verbindung zu Südafrika. Der Schaukampf zugunsten seiner Stiftung, der vor der Rekordkulisse von 52'000 Zuschauern stattfinden wird, liege ihm sehr am Herzen (Freitag, 19.15 Uhr, SRF2). Gerne schaut er auf seine Kindheit zurück, in der er regelmässig Zeit mit der Familie im Land seiner Mutter verbrachte.

«Wir verbrachten die Sommerferien stets in Südafrika, besuchten Familienmitglieder überall im Land, machten Ausflüge», sagte er im Interview. Deshalb fühle er sich sehr verbunden mit diesem Land. Es sei jedes Mal ein spezielles Gefühl, wenn er dort ankomme. Er fühle sich generell sehr wohl auf dem afrikanischen Kontinent.

Eher Schweizer

Federer hat nebst der Schweizer auch die südafrikanische Nationalität. Zu welchem Land er sich mehr hingezogen fühlt? «In meinem Inneren spüre ich eine grosse Verbindung zu Südafrika. Aber ich bin doch viel mehr Schweizer.» Er wisse, welchem Land er alles zu verdanken habe, «trotzdem freue ich mich wie eine kleines Kind, wenn Südafrika die Rugby-WM gewinnt.» Es sei schwer zu sagen, wie viel Südafrika in seinem Charakter stecke. Es sei wie die Frage, wie viel von Vater oder Mutter in ihm stecke. «Ein bisschen von beiden.»

Roger Federer is in Cape Town! Tennis great Roger Federer has landed in Cape Town ahead of his much-anticipated Match in Africa clash against Rafael Nadal at the Cape Town Stadium on Friday #MatchinAfrica@matchinafrica@rogerfederer@RafaelNadal@News24pic.twitter.com/CtsBomfOtz– Sport24 (@Sport24news) February 5, 2020

Bei seinem Trip werden viele Kindheitserinnerungen wach, entsprechend gross ist Federers Vorfreude. «Ich werde viele Familienmitglieder treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.» Deshalb gebe es am Tag nach dem «Match in Africa 6» ein grosses Fest, an dem alle zusammenkommen. «Ich freue mich riesig aufs Wiedersehen.»

Leben mit der Kritik

Federer erntete für seine Südamerikatournee viel Kritik. «Es ging darum, den Leuten eine Freude zu machen, die sonst kaum Livetennis sehen.» Auf den Vorwurf, in ärmeren Ländern Geld abzukassieren, reagierte er wie folgt: «Das Geld, das ich verdiene, fliesst zurück in die Stiftung.» Je mehr er verdiene, desto mehr könne er abgeben. Mit der Kritik müsse er umgehen können. «Manchmal muss ich auch sagen können: Sorry, ist mir egal, was sie sagen. Ich war nicht auf einem politischen Trip.»

