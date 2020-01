Tennisprofis sammeln Geld für die Opfer

Seit Oktober wüten Buschbrände in Australien – mit verheerenden Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Mindestens 26 Menschen starben, eine halbe Milliarde Tiere wurde bei den Bränden bereits getötet.

Jetzt spannen zahlreiche Tennisspieler zusammen. Auf Twitter lancierte Nick Kyrgios vor wenigen Tagen eine ausgefallene Spendenaktion: Für jedes geschlagene Ass während der Turniere des australischen Sommers, spendet er 200 Dollar.

Landsmann Alex de Minaur erhöht den Betrag auf 250 Dollar. Auch die deutsche Tennispielern Julia Görges beteiligt sich an der Aktion mit 100 US-Dollar pro geschlagenes Ass. Die heute 50-jährige australische Cricket-Legende Shane Warne versteigert sogar ein Erinnerungsobjekt: Seine legendäre grüne Mütze, die er während seiner gesamten aktiven Zeit trug.

Auch der Verband spendet

Unterstützt werden die Spendenaktionen auch vom australischen Tennisverband. Craig Tiley, der Direktor des Verbandes und des Australian Open sagte: «Es ist herzzerbrechend, die Zerstörung zu sehen, die die Buschfeuer im ganzen Land anrichten und so viele Menschen und Gemeinden leiden zu sehen.»

Mit der «Aces for Bushfire Relief»-Aktion wolle man Geld sammeln, um jene zu unterstützen, die am meisten Hilfe benötigten. So hat auch der Verband für jedes Ass, das bisher beim ATP-Cup in Brisbane, Perth und Sydney geschlagen wurde, 100 Dollar gespendet. Bislang wurden 715 Asse geschlagen und dank der Spenden der teilnehmenden Spielerinnen und Spieler über 1,1 Millionen Dollar gesammelt.

