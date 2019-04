Bencic ist von McDreamy hin und weg

Vor dem Start des Turniers in Stuttgart spielten einige Tennis-Asse am Montagabend das Turkish Airlines Tiebreak. Neben der Schweizerin Belinda Bencic nahmen Qiang Wang (China), Donna Vekic (Kroatien), Jelena Ostapenko (Lettland), Laura Siegemund und Mona Barthel (Deutschland) am sportlichen Show-Event in zwei Gruppen teil.

Bencic schaffte es bis in den Final, in dem sie Ostapenko unterlag. Das konnte die 22-jährige Ostschweizerin gut verschmerzen, denn nach dem sportlichen Wettkampf wurden die Spielerinnen von einem Superstar überrascht. Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey, ehemaliger Rennfahrer, der durch die TV-Sendung «Grey's Anatomy» weltberühmt wurde und in der Serie den Spitznamen McDreamy erhielt, feuerte die Tennisasse an und überreichte ihnen am Schluss einen Blumenstrauss (siehe Video oben).

Nicht nur Bencic, sondern auch Vekic, Freundin von Stan Wawrinka, waren vom 53-Jährigen begeistert. «McDreamyyyy – ja, das ist heute Abend passiert», schrieb Bencic zu einem Post, den sie mit Dempsey zeigt.

«War er denn real?», schrieb Vekic hinzu. Weitere Tennisspielerinnen kommentierten den Post und zeigten per Herz-Emojis, wie sehr sie McDreamy anhimmeln, aber auch wie eifersüchtig sie sind, nicht dabei gewesen zu sein. Wie Bencics Freund und Konditionstrainer Marin Hromkovic darüber denkt, ist nicht bekannt.

