Ticket-Frust bei Federer-Fans in Kolumbien

Die Südamerika-Tournee von Roger Federer war ein Erfolg, bescherte ihm und Alexander Zverev in Mexiko-Stadt mit 42'517 Zuschauern sogar einen Rekord für ein Tennisspiel. Doch in Kolumbien blieben viele Federer-Fans enttäuscht zurück, weil der Schaukampf in Bogotà am vergangenen Freitag wegen der Ausgangssperre nach Massenprotesten gegen die Regierung und schweren Ausschreitungen abgesagt werden musste. Nun ist bekannt geworden, dass die Fans nicht einmal das Geld für ihre Tickets zurückerhalten. Dies berichtet «El Tiempo», die grösste Tageszeitung Kolumbiens.

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for– Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

Die Begründung der Organisatoren der Exhibition: Es gibt kein Geld zurück, weil der Absagegrund unter die Kategorie «höhere Gewalt» fällt. «Wir sind sehr traurig und in einer finanziell sehr schwierigen Lage», liessen sie verlauten. Sie rechtfertigen sich gegenüber «El Tiempo» so: «Die Ausgaben blieben die gleichen, nur fallen viele Einnahmen weg. Einige Sponsoren haben uns unterstützt, aber längst nicht alle.» Ob die bereits bezahlten Rechnungen auch Federers Gage beinhalten, ist nicht überliefert.

¡Roger Federer, y un anuncio importante en esta noche de viernes! #FEDERERxWINpic.twitter.com/6M7fAs4bNg– Win Sports (@WinSportsTV) November 23, 2019

Die Movistar Arena wäre mit 14'000 Zuschauern gefüllt gewesen, alle Tickets waren bereits abgesetzt. Doch dann schritt Federer nur auf den Court, um den Fans mitzuteilen, dass der Schaukampf nicht stattfinden könne. Was er natürlich sehr bedauerte. Zuerst gab es Pfiffe für den Schweizer, dann Applaus. Denn es war offensichtlich, wie sehr ihn das auch schmerzte. Zur Anfrage, ob das letzte Wort gesprochen sei, was die Nicht-Rückerstattung der Tickets betreffe, hat sich Federer-Manager Tony Godsick noch nicht geäussert.

Tennis