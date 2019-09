Unzertrennliche Weltstars, Lärm wie am Rockkonzert

Siamesische Zwillinge

Wenn man sie so zusammen sieht, könnte es glatt vergessen gehen: Die beiden verbindet eine der aufregendsten Rivalitäten der Sportgeschichte. Roger Federer und Rafael Nadal machten diese Woche in Genf eher den Eindruck, als wären sie siamesische Zwillinge. Sie redeten gemeinsam auf den strauchelnden Fabio Fognini ein, begleiteten Stefanos Tsitsipas in die Garderobe zur Taktikbesprechung, sie lachten herzhaft, als der Grieche und Nadal im Doppel kommunikative Schwierigkeiten hatten, weil der Spanier die Handzeichen seines Partners nicht verstand.

Sie fieberten Seite an Seite mit den Kollegen mit, zogen einmal gar ihre Trainerjacke unbeabsichtigt synchron aus. Und sie coachten sich gegenseitig. «Ich geniesse seine Klarheit in den Ratschlägen. Er ist ein grossartiger Problemlöser», sagte Federer. «Und mir gefällt auch, dass wir sehr oft gleicher Meinung sind.» Dass Nadals Entzündung in der Hand am Sonntag das zweite gemeinsame Doppel nach 2017 in Prag verhinderte, beraubte diese wunderbare Geschichte eines weiteren Kapitels.



Nadal coacht Federer. (Video: Twitter/LaverCup)

Stimmung wie am Rockkonzert

Dominic Thiem hatte schon am Freitag gesagt, er habe noch nie so etwas Lautes gehört. Und als Federer und Nick Kyrgios tags darauf ein Spektakel boten, musste auch der Baselbieter zugeben: «Es war verrückt. Ich hatte Gänsehaut während des Spiels.» Das Messgerät zeigte 110 Dezibel an, als der 38-Jährige mit einem Reflex-Volley im Match-Tiebreak Jubelstürme auslöste. Das Genfer Publikum sorgte also für ähnlich viel Lärm wie ein Rockkonzert. Federer sagte, Vergleichbares habe er bisher einzig an einer Exhibition 2012 in Bogotá erlebt. Und Alexander Zverev fand am Sonntag: «In so einer Atmosphäre habe ich noch nie gespielt.»

#TeamEurope's @RogerFederer conjures up this otherworldly dive volley in Saturday's Shot of the Day presented by @CreditSuissepic.twitter.com/QDIUZedCXM– Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Ständige Diskussionen

Die Debatte begleitet den Laver-Cup seit seiner Geburt 2017. Und sie flammt jedes Mal neu auf, wenn die nächste Austragung bevorsteht. So auch in Genf. Die Kritiker sagen: alles nur eine grosse Show ohne sportlichen Wert, mit Federer als Fixstern, um den sich alles dreht.

Aber was spricht dagegen, Zuschauern beste Unterhaltung zu bieten? Und braucht es wirklich ATP-Punkte, damit diese Tennisveranstaltung sportlich glaubwürdig ist? Reicht es nicht, wenn die besten Spieler des Planeten mit Herzblut bei der Sache sind und sich auf dem Platz für ihr Team zerreissen? Federer sagte zu diesem Thema: «Ich machte mir keine Sorgen wegen der Qualität. Wenn Topspieler vor fast 20'000 Leuten antreten, machen sie nicht den Clown.»

Die Stunde der Gebeutelten

Jack Sock hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Er war einmal die Nummer 8 der Welt, Ende 2017 war das, inzwischen ist er auf Platz 210 abgerutscht. Eine Daumenoperation im Februar warf den US-Amerikaner erneut zurück, er kam mit einer Jahresbilanz von 0:4 nach Genf.

Und dann? Ja dann schlug er die Weltnummer 11 Fognini in zwei Sätzen, gewann mit Kyrgios das Doppel gegen Nadal/Tsitsipas und an der Seite von John Isner gegen Federer/Tsitsipas. «Mein Ranking zeigt das nicht unbedingt, aber ich glaube immer noch, dass ich ziemlich jeden Spieler schlagen kann», sagte Sock.

What an upset!



Ranked world No.210 in singles, @JackSock levels things up for #TeamWorld on Day 1, def. Fabio Fognini 6-1 7-6(3).#LaverCup pic.twitter.com/CNrGZvQtZD — Laver Cup (@LaverCup) 20. September 2019

Auch Alexander Zverev hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Da war die Trennung von seiner Freundin (die beiden sind inzwischen wieder liiert), der juristische Streit mit seinem ehemaligen Manager, die wenig fruchtbare Zusammenarbeit mit Coach Ivan Lendl, die Ende Juli offiziell zu Ende ging. Es kam einiges zusammen beim 22-jährigen Hamburger, er hatte den Kopf nicht frei, das Selbstvertrauen litt, seine Leistungen blieben zu oft dürftig.

Am Laver-Cup punktete Zverev am ersten Tag im Doppel mit Federer, am Samstag verlor er zwar sein Einzel gegen Isner, doch am Sonntag wurde er mit dem entscheidenden Sieg gegen Milos Raonic zur grossen Figur. Wie ihn die Teamkollegen vor dem Match-Tiebreak motivierten, rührte ihn. «Die Jungs haben gesagt, dies könne zu einem Wendepunkt in meiner Saison werden und mir mein Selbstvertrauen zurückbringen. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft», sagte Zverev.



Zverev gewinnt die letzte Partie gegen Raonic. (Video: Eurosport)

