Wawrinka zieht glücklich in die zweite Runde ein

Stan Wawrinka (ATP 59) steht am Australian Open in der 2. Runde – und musste dafür nicht allzu viel tun. Der 33-jährige Waadtländer lag gegen den Letten Ernests Gulbis (ATP 86) mit einem Satz im Rückstand (3:6) , als sich dieser am Rücken verletzte. Beim Stand von 3:1 für Wawrinka im zweiten Satz musste Gulbis dann das Handtuch werfen.

Die Aufgabe kam für Wawrinka durchaus gelegen, denn er hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Er musste sich im ersten Satz vom stark aufspielenden Gulbis klar dominieren lassen und liess sich gleich zweimal den Aufschlag abnehmen. Dafür weiss der Champion von 2014 auch nach der 1. Runde noch immer nicht genau, wo er steht.

Nun gegen wiedererstarkten Raonic

Einfacher wird es nicht. Sein Gegner in der 2. Runde ist der als Nummer 16 gesetzte Kanadier Milos Raonic, der Lokalmatador Nick Kyrgios in drei Sätzen (6:4,7:6,6:4) besiegte. Die Partie findet am Donnerstag statt.

