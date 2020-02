Die Spanierin macht den stärkeren Eindruck

Es ist mit Abstand ihr grösster Erfolg: Mit 21 Jahren steht Sofia Kenin erstmals in einem Grand-Slam-Final. Zwar hat die Amerikanerin auf der WTA bereits drei Titel eingeheimst – darunter auch ein Finalsieg gegen Belinda Bencic, im Juni 2019 in Mallorca –, der Finaleinzug in Melbourne war aber dennoch eine Überraschung.

Ihre Gegnerin im Endspiel ist die Spanierin Garbine Muguruza. Die 26-Jährige schien ihre besten Tage bereits hinter sich zu haben, gewann sie doch bereits zwei Grand-Slam-Titel. Diese sind aber schon eine Weile her: 2016 siegte sie am French Open, ein Jahr später in Wimbledon. Seither war es eher ruhig um Muguruza. Doch nun ist sie zurück und greift nach ihrem nächsten grossen Titel.

Tennis

(hua)