«Angst ist ein falscher Ratgeber»

Wie sehr macht Ihnen das Coronavirus Angst?

Angst ist grundsätzlich ein falscher Ratgeber. Aber es beschäftig natürlich auch mich. Vor allem, wenn ich an meine geliebten Grosseltern denke, da speziell unsere älteren Mitmenschen zur Risikogruppe zählen. Ich versuche meinen Teil beizutragen, indem ich die vom BAG ausgegeben Richtlinien befolge, und versuche auch sonst die Solidarität, die man speziell in so einer Situation erwarten darf, zu leben.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Ich habe das Glück, dass ich meiner Teilzeitarbeit bei meinem Arbeitgeber wie gewohnt nachgehen darf. Einzig die Trainings- und Wettkampfstruktur hat sich verändert, da Schwing-Training und -Wettkämpfe seit dem 14. März verboten sind. Zudem wurden meine Fischerferien mit meinem Grossvater in Spanien aus bekannten Gründen abgesagt. Und auch das Trainingslager in Sölden von letzter Woche.

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen und Empfehlungen der Behörden?

Ich gebe mein Bestes. Aber auch ich hab mich schon dabei entdeckt, dass ich unbewusst z.B. das Social Distancing von 2 Metern mal nicht eingehalten habe.

Wie trainieren Sie derzeit?

Für das Fitnessprogramm habe ich mit Unterstützung meines Fitnesscoach Andreas Lanz einen Homeparcours eingerichtet. Fünf Mal pro Woche an ca. 1.5 h. Und dann bin ich mal mit dem Mountainbike noch auf den Napf, den Weissenstein und den Chasseral gefahren.

Für welche Tätigkeiten gehen Sie noch aus dem Haus?

Zur Arbeit, Familie, auf den Fitnessparcours, oder auch mal an den Bielersee zum Fischen.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Hauptsächlich verbringe ich die Zeit mit meiner Freundin und Familie. Und das Fischen hat mich gepackt. Zudem übe ich an der Bootstheorie und habe mir nun auch ein Fischerboot gekauft.

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Ich habe für mich eine spezielle Übung auf Red Bull Dosen ausprobiert (siehe Instagram-Post unten). Aber vielleicht starte ich in den nächsten Tagen mit meiner Instagram-Community noch eine Challenge. Ich habe eine Idee entwickelt, aber bin noch nicht sicher, ob ich diese auch durchziehe. Mal schauen, wie sich die Situation entwickelt.



Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Das Training mit meinen Schwingkameraden und die Wettkampfatmosphäre, speziell das Duell «Mann gegen Mann». Und die Zeit bei meinen Grosseltern.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, da ich wie gewohnt meiner 50% Arbeitsstelle nachgehen darf. Und dann habe ich das Glück, dass ich auf tolle Sponsoren-Partner zählen darf. Aber auch bei mir wird es dieses Jahr weniger sein, nur schon aufgrund von Leistungsprämien sowie Event-Ausfällen. So eine Krise hat auch sein Gutes. Es zeigt, dass nichts selbstverständlich ist. Bescheidenheit, wie das «Spare in der Zeit, so hast du in der Not», wird einem speziell in so einer Krise wieder vor Augen geführt. Aber ich bin ja noch jung, sprich ich hab es noch selbst in der Hand, was ich aus meinem Leben mache. Es liegt an mir.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt. Ich habe eine tolle Familie, eine liebenswerte Freundin und gute Freunde. Das gibt einem die nötige Energie.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Verbote aufgehoben werden?

Auf die Freiheit im Allgemeinen, aber auch auf das Training mit meinen Schwingkameraden und die Wettkämpfe.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?

Käser antwortet per Videobotschaft:



