«Coming-out macht ihn schon heute zum König»

Er hat es getan, er hat sich von einer Last befreit, er sagt: «Ich bin so. Ich kann nichts dafür. So bin ich geboren.» Curdin Orlik hat den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und sich im «Magazin» des «Tages-Anzeigers» zu seiner Homosexualität bekannt (hier gehts zum kostenpflichtigen Text*).

Der 27-jährige Spitzenschwinger wollte es lange nicht wahrhaben, er habe «verdrängt, wer ich wirklich bin». Nun wolle er aber frei sein. Schon mit 12 habe er gewusst, dass er schwul sei.

Das Coming-out des Bündners hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Auf seinem Instagram-Profil gratulieren ihm viele dazu. «Bravo, danke für deinen Mut», schreibt einer, jemand anders findet: «Liebe ist das Wichtigste. Danke für deine Offenheit, du bist ein tolles Vorbild und eine Inspiration. Hoffentlich wird irgendwann egal, wen man liebt.»

Auf Twitter klingt es ähnlich, auch aus der Politik melden sich Stimmen. Die Zürcher SP-Kantonsrätin Sarah Akanji, die sich für Gleichberechtigung einsetzt und gegen die Diskriminierung an Frauen kämpft, schreibt:

«Es gibt fast keine prominenten männlichen Sportler, die ihre #Homosexualität offen leben. (...) Wer sich outet, riskiert Sponsoreneinbussen und Schmähungen von den Zuschauern, in der Kabine und den sozialen Medien.» Danke für deinen Mut, Curdin #Orlik! https://t.co/QIeomE4nXB — Sarah Akanji (@akanji_sarah) March 6, 2020

Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth gratuliert Orlik ebenfalls zu seinem Mut:

"Ich will frei sein [...] Ich dachte: Ich will nicht schwul sein. Aber ich bin es. Nun ist es raus." Curdin Orlik, Schwinger. Stark, gratuliere. #teamorlik #LGBT 🏳️‍🌈https://t.co/jbXan4PFbL — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) March 6, 2020

Die Schwulenorganisation Pink Cross freut sich über ein neues Mitglied:

Der Spitzenschwinger Curdin Orlik hat heute öffentlich bekannt gegeben, dass er schwul ist! Wir sind wahnsinnig beeindruckt von deinem Mut, deine berührende Geschichte mit uns zu teilen! Herzlich willkommen in der #Community ! 🏳️‍🌈https://t.co/4z9axwNsND — PINK CROSS (@pinkcross_ch) March 6, 2020

Diese Userin verweist auf das sportliche Umfeld der starken Männer, in dem sich Orlik bewegt:

Bravo. Ganz, ganz geil.

Ich denke gerade im Schwingsport braucht das extrem Mut. Super.



20 Minuten - Topschwinger Curdin Orlik outet sich - Weitere https://t.co/lQ2mCk13I1 via @20min — Sandra Tutumlu (@tutumlugiger) March 6, 2020

So kann man es auch formulieren:

Curdin Orlik hat das Zeug zum Schwingerkönig. Sein Coming-out macht ihn schon heute zum König. Gratulation auch an @christofgertsch für sein einfühlsames Portrait. https://t.co/OHk02IKbHr via @tagesanzeiger — Philippe Reichen (@PhilippeReichen) March 6, 2020

Ein bisschen Gesellschaftskritik darfs auch noch sein, immerhin haben wir 2020:

Bravo. Es hat so viel Namhafte Sportler die eigentlich schwul sind. In der Heutigen Zeit,sollte dies doch keine Problematik mehr ein. Aber leider sieht die Realität anders aus. Darum >Bravo an Curdin Orlik https://t.co/xZ9AK1F5sF — piano (@maltbach) March 6, 2020

Und schliesslich: Orlik hat es gar geschafft, den Corona-Schlagzeilen Konkurrenz zu machen.

- alle:Nichts kann #corona headlines übertreffen..

- orlik curdin: hold my beer



Grandios! Wünsche ihm nur das Beste.



«So bin ich geboren»: Schwinger Curdin Orlik outet sich als schwul https://t.co/SrxMboQbxt — Jeremias Dubno (@KollegVomKolleg) March 6, 2020



(kai)