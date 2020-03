«Dann wäre das ein Rückfall in die Steinzeit»

Es musste endlich raus. Spitzenschwinger Curdin Orlik outete sich auf tagesanzeiger.ch (kostenpflichtig). «Ich bin so. Ich kann nichts dafür. So bin ich geboren», sagt der 27-Jährige. Dem Bündner schwappte eine Sympathiewelle entgegen, der Aktivschwinger wurde für seinen Mut im Netz gelobt. Nun haben sich auch sein Bruder Armon und Schwingerkönige zu diesem mutigen Schritt geäussert.



«Ganz ehrlich: Ich bin sehr überrascht. Ich finde, dass es unfassbar viel Mut braucht, hinzustehen und darüber zu sprechen. Verdammt viel Mut! Es wird Sprüche geben, da bin ich mir sicher. Curdin muss damit umgehen können», sagt beispielsweise Arnold Forrer, Schwingerkönig von 2001 in Nyon.

Schwingerfamilie muss sich beweisen



Matthias Glarner, Schwingerkönig 2016 in Estavayer sagt, der Sport sei ein Querschnitt der Gesellschaft, also gäbe es auch noch mehr Schwinger, die homosexuell seien. «Ich habe damit absolut kein Problem. Die Schwingerfamilie kann nun beweisen, dass sie effektiv so tolerant ist, wie es immer heisst. Sollten Anfeindungen kommen, wäre das ein Rückfall in die Steinzeit.»



Und was sagt Armon Orlik, Curdins jüngerer Bruder und ebenfalls Spitzenschwinger? Der 24-Jährige verspürt nichts anderes als Stolz: «Dass sich mein Bruder outet, ist das Mutigste, das jemand machen kann. Ich bewundere ihn sehr dafür.»



