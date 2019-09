«Jedes Auto hier hat eine Geschichte»

Bei strahlendem Sonnenschein fand in diesen Tagen die 15. Austragung der Arosa Classic Car statt. Am Bergrennen stehen weit über 100 klassische Rennwagen aus vergangenen Zeiten am Start.

Umfrage Magst du klassische Rennwagen? Ja, ich kann mit modernen Rennautos nichts anfangen.

Ob neu oder alt: Hauptsache, die Karren haben ordentlich PS.

Nein, ich mag heutige Boliden lieber.

Ich mag überhaupt keine Autos.

Einer der exklusivsten Boliden am Start war ein Mercedes 300 SL Flügeltürer, der heute einen Wert von rund 1,5 Millionen Franken hat. Am Steuer des edlen Wagens sass in diesem Jahr der ehemalige deutsche Rennfahrer Bernd Schneider.

Wir haben uns kurzerhand neben die DTM-Legende auf den Beifahrersitz gesetzt und im von IWC Racing betriebenen Wagen die 74 Kurven der Strecke von Langwies nach Arosa GR unter die Räder genommen.

