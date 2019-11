«Hoffentlich hat es da, wo er jetzt ist, viel Powder»

Jake Burton Carpenter hinterlässt eine grosse Lücke, da sind sich Fans des Snowboard-Profis einig. «Er hat den Sport vorwärtsgetrieben wie kein anderer. Er war ein echter Pionier. Wir hoffen, dass er da, wo er jetzt ist, viel Pulverschnee fahren kann», sagt der Schweizer Snowboarder Gian Simmen zu SRF.

Der amerikanische Snowboard-Star Shaun White kondoliert der ganzen Burton-Familie auf Instagram. «Er ist der Vater des Snowboardens, ein unglaublicher Mensch, und ich bin stolz, ihn als meinen Freund bezeichnen zu können. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sein Vermächtnis weiterzuführen.»

«Die Welt hat einen wahren Visionär verloren», schreibt SRF-Moderator Arthur Honegger auf Twitter. «Du hast viele Leben verändert. Dein Vermächtnis wird für immer bestehen, auf jedem Berg und jedem Hügel.»

