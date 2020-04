Wie sehr macht Ihnen das Coronavirus Angst?

Ich habe vor allem Respekt davor, wen ich dann alles anstecken könnte. Ich glaube, ein intaktes Immunsystem zu haben, und somit bereitet mir das Virus für mich persönlich weniger Sorgen.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Ich sehe meine Freunde und Familie nur begrenzt. Die Olympischen Spiele wurden um ein Jahr verschoben, was meine ganze Alltagsstruktur verändert. Meinen Beruf kann ich im Moment nicht ausüben, denn wir können nicht im Team spielen, nicht im Sand am Ball trainieren, alle Reisen sind abgesagt und es gibt längere Zeit keine Wettkämpfe. Die Saison fällt quasi aus.

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen und Empfehlungen der Behörden?

Ja, da sollte sich jetzt jeder dran halten, damit wir möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren können.

Wie trainieren Sie derzeit?

Jeden Tag ausser Sonntag steht entweder Ausdauer- oder Krafttraining auf dem Programm. Letzteres mache ich im Keller meiner Eltern.

Für welche Tätigkeiten gehen Sie noch aus dem Haus?

Joggen, Einkaufen, meine Familie sehen, die Sonne geniessen, ab und zu längere Spaziergänge oder eine Tour mit meinem Toyota C-HR.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Ich konnte kurzfristig an der Uni Freiburg ins Semester einsteigen und habe somit jede Menge zu tun mit Training und Studium. Sonst probiere ich sehr gern neue Rezepte aus, widme mich den Balkonpflanzen und Facetime mit allen, die ich nicht zu sehen kriege.:-)

Welche Corona-Challenge haben Sie bereits ausprobiert?

Die Nike-Living-Room-Challenge und ich habe mit dem Spiegel Salsa getanzt. Das zeigt schon, dass es langsam Zeit ist, dass wir wieder socializen dürfen. :-)

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Mein Umfeld und der Wettkampf als kurzfristiges Ziel.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, aber es sind schon viele offene Fragen. Wann findet wieder ein Turnier statt? Was hat die Krise für Auswirkungen auf Wirtschaft und Sport? Und auf das Sport-Sponsoring im Speziellen?

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Mir gibt Musik sehr viel Kraft und der Austausch mit tollen Menschen in meinem Umfeld, auch wenn vieles derzeit nur digital geht. Tolles Essen ist für mich auch jeden Tag ein Aufsteller! Es macht einfach Freude, etwas richtig Gutes zu essen! Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich habe. Und versuche die offenen Fragen, die ich derzeit nicht beantworten kann, auch nicht jeden Tag in meinem Kopf präsent zu haben.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Verbote aufgehoben werden?

Dass wir die menschlichen Kontakte wieder viel mehr schätzen werden. Ich freue mich darauf, meine Freunde und Familie in den Arm zu nehmen.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?

Ich wünsche all meinen Fans viel Kraft und Zuversicht! Jeder Mensch hat gerade seine Aufs und Abs während dieser Zeit. Ich hoffe, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl tragen kann. Ich bedanke mich für den treuen Support und freue mich schon, wenn wir wieder die Emotionen vom Sport teilen dürfen! In der Zwischenzeit schickt mir doch eure Playlists. ;-)

