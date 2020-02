Tyson hatte zu viel Sex vor dem Kampf

Deontay Wilder verlor seinen WM-Titel am Samstag. In Las Vegas besiegte ihn der Brite Tyson Fury durch technischen K. o. in der siebten Runde. Der US-Amerikaner hatte nie eine Chance, ging bereits in den Runden 3 und 5 zu Boden.

Umfrage Welches findest du die abenteuerlichste Ausrede? Wilders Kostüm

Tysons Sex

Grahams Dreier

Frochs Vulkan

Powetkins Augen

Cintrons Nase

Hayes' Zehe

Wilder hatte ob der Niederlage eine Erklärung parat: Seine Uniform, mit der er zum Ring gekommen war, sei zu schwer gewesen. Die 20 Kilogramm hätten ihn ermüdet, er habe nie gute Beine gehabt im Kampf.

Deontay Wilder kam in einem 20 Kilo schweren Kostüm in den Ring. (Video: ESPN)

Mit dieser aussergewöhnlichen Erklärung steht der 34-Jährige nicht allein da. Auch andere Boxer hatten schon absurde Entschuldigungen für ihre Niederlagen bereit. Schau sie dir in der Bildstrecke oben an.

Resultate und Tabellen

(hua)