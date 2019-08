«Ich kann noch schneller laufen»

Sie sind zu einer der schnellsten Frauen der Welt geworden. Wie weit war dieser Weg?

(lacht) Sehr weit. Der Prozess läuft, seit ich 2013 nach Mannheim zu Valerij Bauer ging. Ich versuchte mich jedes Jahr zu verbessern. Den grössten Schritt aber machte ich 2017, als ich Valerij verliess. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis ich mich selbst fand. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich immer noch am Optimieren bin. Aber leistungsmässig bin ich weitergekommen.

Sie hatten einen harzigen Saisonstart, erreichten Ihr Niveau erst Anfang August. Machten Sie sich Sorgen?

Ich wusste zu Beginn der Saison: Ich habe Fortschritte gemacht. Aber ich wusste nicht, ob ich diese sofort umsetzen kann. Als ich dann am Citius-Meeting die 100 m in 11,15 lief, war das eine Erleichterung.

Welches Gefühl dominiert nach dem Exploit an der Schweizer Meisterschaft in Basel, wo Sie am Samstag in 22,26 den 200-m-Landesrekord brachen?

Freude, weil ich endlich umsetzen konnte, was ich wollte.

Wie gehen Sie das Rennen im Letzigrund an? Versuchen Sie, den Rekordlauf zu kopieren?

Am Samstag war ich schnell allein, es wird jetzt anders sein, wenn ich die Gegnerinnen neben mir habe. Das Rennen in Basel hat mir Selbstvertrauen gegeben, ich weiss, ich kann eine gute Zeit laufen. Jetzt muss ich das einfach noch im Vergleich mit starken Gegnerinnen zeigen.

Können Sie noch schneller laufen?

Ich denke schon. Aber ich weiss nicht, ob das schon jetzt der Fall sein wird (lacht).

