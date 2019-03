«Ich kann noch schneller sein»

Mujinga Kambundji, vor einem Jahr gewannen Sie an der Hallen-WM Bronze über 60 m, jetzt sind Sie Zweite der Jahresweltbestenliste. Was ist Ihr Ziel in Glasgow?

Immer, wenn ich irgendwo starte, will ich gewinnen. Und zurzeit habe ich mit der Polin Ewa Swoboda zusammen die beste Zeit in Europa. Aber es kommt sehr auf die Umstände an – ich darf die anderen nie unterschätzen. Primär will ich den Final erreichen, und dort möchte ich dann schon eine Medaille.

Bildstrecken Kambundji und Feuz sind Berner Sportler des Jahres

An den Schweizer Meisterschaften in St. Gallen sprinteten Sie in 7,08 Sekunden zum Sieg. Trauen Sie sich eine noch bessere Zeit zu?

Ja, das sollte möglich sein, meine Bestzeit ist 7,03. Ich hatte in der ganzen Wintersaison ein wenig Mühe, St. Gallen vor gut zehn Tagen war mein erster guter Wettkampf. Deshalb habe ich schon das Gefühl, dass es aufwärtsgeht und ich noch schneller sein kann.

Sie trainieren seit November teilweise in London. Können Sie bei all den Verlockungen der Grossstadt fokussiert bleiben?

(lacht) Ich war seither erst fünfmal in London, und wenn wir frei hatten, war ich mit meinen Trainingskolleginnen tatsächlich ein wenig shoppen. Aber nur stundenweise, ich weiss ja, dass mir nichts davonläuft und ich wieder komme. Die Auswahl an Läden ist riesig, Sightseeing habe ich allerdings gar nicht gemacht. Ich war früher schon in London, beispielsweise an der WM 2017, ich habe schon vieles von der Stadt gesehen.

Sie sind in diesem Winter auch noch in eine neue Rolle geschlüpft und waren in Vietnam. Wie kam es dazu?

Ich bin seit 2015 Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes, aber erst jetzt hatte ich genügend Zeit, meine Aufgabe wahrzunehmen. Für mich war die Reise nach Vietnam sehr interessant, und wenn ich dabei noch helfen kann, ist das umso besser.

Resultate und Tabellen

(mos)