2006 war Thabo Sefolosha der erste Schweizer in der NBA. 13 Jahre in Nordamerika haben den mittlerweile 35-Jährigen aus Vevey im Kanton Waadt verändert, insbesondere ein Zwischenfall im Frühling 2015 mit der New Yorker Polizei, bei dem Sefolosha das Wadenbein gebrochen wurde. Durch diesen Zwischenfall lernte er seine berufliche Heimat neu kennen.

Im Interview mit der «Sonntags Zeitung» spricht der Basketballer Klartext: «Ja, in den USA ist offener Rassismus erlaubt, weil der Präsident ein Rassist und Eiferer ist.» Sie wollen mehr über den Vorfall in New York erfahren? Oder wissen, weshalb der Schweizer NBA-Pionier Donald Trump als einen gefährlichen Menschen bezeichnet?

Hier geht es zum ausführlichen Interview!

(20 Minuten)