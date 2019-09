Gerade erst ist Nino Schurter zum achten Mal Schweizer Mountainbike-Weltmeister geworden. Nun sorgt er auf etwas andere Weise für Aufsehen. Auf Instagram lässt er gemeinsam mit seinen Kollegen Florian Vogel, Lars Forster und Kurt Gross die Hosen runter – und zwar vor dem Weissen Haus in Washington D.C. Dazu schreibt Schurter: «Weisse Hintern fürs Weisse Haus.»

Das Foto enstand sehr spontan, sagt Schurter gegenüber «Blick». Eigentlich liebe er Amerika aber für die aktuelle Führung habe er nicht viel übrig.

Die Mountainbiker haben sich nach der WM in Kanada auf den Weg nach Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia gemacht, wo am Wochenende der Weltcup-Final stattfindet. Beim Zwischenstopp in Washington D.C. entstand das Foto vor dem Weissen Haus, das in Schurters Insta-Story landete. US-Präsident Trump wurde auf dem Bild sogar persönlich markiert.

