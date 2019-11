20-jährige Turnerin stirbt nach Sturz vom Barren

«Eine tolle Studentin, eine exzellente Athletin und ein involviertes Mitglied der Gemeinde.» So wird Melanie Coleman beschrieben. Die 20-jährige Kunstturnerin verstarb am Sonntag an den Folgen eines Trainingsunfalls. Das gab ihr Verein, die Southern Connecticut Owls, einen Tag danach bekannt.

Southern Connecticut State University Athletics Mourns Passing Of Gymnast Melanie Coleman https://t.co/DrU1RylTKZ — SCSU Athletics (@SCSU_Owls) November 11, 2019

Coleman sei am Freitag im Training vom Stufenbarren gestürzt und habe eine schwere Rückenmarksverletzung erlitten. «Unser Herz ist gebrochen», sagte Trainerin Mary Fredericks in der Mitteilung, Coleman sei eine harte Arbeiterin gewesen und eine inspirierende junge Frau. Als Juniorin hatte Coleman das höchste Niveau erreicht, sie trainierte im Team der Universität, an der sie auch studierte.

