422-mal muss er 100 m in 17 Sekunden laufen

«So etwas wie der erste Mensch auf dem Mond»: In dieser Dimension sieht der kenianische Protagonist Eliud Kipchoge den aufwendig gestalteten Versuch, als erster Marathon-Läufer die Zwei-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen. Die Laufwelt schaut am Samstag nach Wien: Quasi unter Laborbedingungen, mit 41 Tempomachern und auf ausgetüftelter Strecke, will der 34 Jahre alte Olympiasieger Sportgeschichte schreiben. Als Weltrekord wird seine Zeit im Erfolgsfall definitiv nicht anerkannt werden.

Nach dem Reglement des Leichtathletik-Weltverbandes sind die Bedingungen irregulär – vor allem wegen der Hasen, die sich abwechseln. IAAF-Präsident Sebastian Coe sieht das Unternehmen trotzdem ziemlich entspannt: «Wir begrüssen alles, was die Aufmerksamkeit auf die Leichtathletik lenkt. Es ist eine aufregende Sache», sagte der Brite.

Chemiekonzern im Rücken

«Ich bin bereit für das Rennen. Mein Training ist erfolgreich verlaufen. Ich bin sehr aufgeregt, hier in Wien zu sein», sagte Kipchoge nach seiner Ankunft. In Berlin hatte er im September 2018 den Weltrekord auf 2:01:39 Stunden verbessert.

Es ist Kipchoges zweiter Versuch, die 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu bewältigen. 2017 lief der Weltrekordler beim von Ausrüster Nike gross vermarkteten Rennen auf der Formel-1-Strecke in Monza 2:00:25 Stunden. Diesmal steckt der britische Chemiekonzern Ineos hinter der Veranstaltung, die als «ineos159challenge» beworben wird.



Kipchoge unterbietet die 2-Stunden-Marke 2017 in Monza nicht. (Video: Tamedia)

Reich dekorierte Pacemaker

Dass Kipchoge ein aberwitziges Tempo gehen kann, hat er damals bewiesen. Um sein Ziel zu erreichen, muss er einen Kilometerschnitt von 2:51 Minuten halten beziehungsweise 21 km/h schnell sein. Umgerechnet bedeutet dies: Er muss die 100 Meter 422-mal in 17 Sekunden laufen – was für die meisten Menschen schon fast Sprinttempo ist.

