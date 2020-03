Absage? Gibt es bei der Tour de France nicht

Die Liste des einst superlativen Sportsommers ist kurz geworden – fast alles wurde abgesagt. Und die Tour de France? Auf deren Website zählt ein Countdown die Zeit bis zum Start am 27. Juni. Letzte Woche machte die französische Sportministerin Roxana Maracineanu klar, dass eine Tour «hinter verschlossenen Türen» diskutiert werde – über eine Tour ohne Fans, nur das «nackte» Rennen. Das wäre nicht so nachteilig, da die Leute daheim zuschauen könnten, so Maracineanu.

Tour-Chef Christian Prudhomme sagte Mitte März: «Nur zwei Weltkriege konnten bislang die Tour de France stoppen.» Der letzte Termin, um über die Durchführung zu befinden, ist der 15 Mai. Nicht alle halten die Durchführung für richtig. Der französische Rennfahrer Thibaut Pinot sagte bei France 2: «Der Radsport ist zurzeit komplett lächerlich. Es gibt viel wichtigere Dinge als die Frage, ob die Tour abgesagt wird.»

(ebi)