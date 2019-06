Alex Wilson so schnell wie noch nie

Alex Wilson galt lange als schneller Sprinter – mit noch schnellerem Mundwerk. Vor dieser WM-Saison behauptete er gar keck, die 200 m unter 20 Sekunden sprinten zu können. Eine Zeit notabene, wie sie nur die Ausnahmekönner der Szene erreichen. Heute Nachmittag in La Chaux-de-Fonds lieferte der Basler den Coup auf der Bahn tatsächlich nach: In 19,98 Sekunden (1,5 m/s) wurde er gestoppt, reckte die Arme und schrie die Freude so weit über das Stadion, dass selbst die Kühe in unmittelbarer Strecke aufschauten. Zurzeit ist Wilson damit der achtschnellste 200-m-Läufer, unmittelbar vor Weltmeister Guliew.

Wilsons Rekord über 200 m: Er bleibt als erster Schweizer unter 20 Sekunden. (Video: Youtube/Swiss Athletics)

Wilson nutzte auf rund 1000 Metern über Meer auch die magischen Eigenschaften, die der Bahn nachgesagt werden. Schliesslich lässt der etwas geringere Luftwiderstand als auf Meereshöhe die Bestzeiten regelmässig purzeln. Schon über 100 m hatte der 28-Jährige nämlich von der piste magique profitiert: In 10,08 Sekunden verbesserte er rund zwei Stunden zuvor seinen Schweizer Rekord um drei Hundertstel. Dabei herrschte mit 0,1 m/s praktisch Windstille.

Früher galt er als trainingsfaul

Der EM-Dritte über 200 m kommt seinem grossen Ziel, die Königsdistanz unter 10 Sekunden zu absolvieren, also näher. Zumal er mit deutlich mehr Windunterstützung diese Schallmauer zumindest gekratzt hätte.

Wen die wilsonschen Fortschritte im doch schon höheren Sprinteralter seltsam dünken: Er legte die 100 m bereits als 22-Jähriger in 10,12 Sekunden zurück, ehe er lange stagnierte, bis ihm die beiden britischen Coaches Clarence Callender und Lloyd Cowan seit Herbst 2016 Beine zu machen begannen.

Galt Wilson lange als eher trainingsfaul, haben ihm die Insulaner den Schlendrian austreiben können. So austrainiert wie nie agiert Wilson mittlerweile, er hat noch einmal abgenommen, diesmal 7 Kilogramm. Massiv investiert hat er auch in seine erste Rennphase: Er trainierte Start und Beschleunigung immer wieder mit seinen Coaches in der Wärme von Florida. In La Chaux-de-Fonds war die neue Geschmeidigkeit unübersehbar.

Auch Salomé Kora schnell

Neben Wilson brillierte auch Disziplinenkollegin Salomé Kora. Die St. Gallerin absolvierte bei idealem Rückenwind (1,9 m/s) die 100 m in 11,13 Sekunden und unterbot damit die Limite für Olympische Spiele und WM. Es ist die zweitschnellste Zeit einer Schweizerin. Den Rekord hält Mujinga Kambundji mit 10,95. Leicht verbesserte präsentierte sich Lea Sprunger. Die Europameisterin über 400 m Hürden lief zu Saisonbestzeit von 55,74 Sekunden.

