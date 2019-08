Die Weltklasse-Wettkämpfe auf einen Blick

Topathleten aus der ganzen Welt messen sich am Donnerstag in Zürich. Auch die Schweiz ist mit einigen starken Leichtathletinnen und Leichtathleten am Meeting vertreten. Hier erfahren Sie, wann die wichtigsten Wettkämpfe stattfinden und die Schweizer im Einsatz sind.

18.15 Dreisprung Frauen

18.45 Hochsprung Männer

18.50 Stab Männer

19.05 Speer Frauen

19.33 Verfolgungsrennen Rollstuhl

19.40 Kugel Frauen

19.46 110 m Hürden M

19.54 800 m Frauen

6-mal hat Caterine Ibargüen (COL) die Diamond League schon gewonnen – 2019 war aber Yulimar Rojas (VEN) die Beste (15,11).15,50 mWeltmeister Mutaz Essa Barshim (QAT) ist nach schwerer Verletzung zurück – kann der Zweitbeste den zweifachen Saisonsieger Bohdan Bondarenko (UKR) schlagen?2,45 mDer schwedische Europameister Mondo Duplantis, erst 19, fordert das WM-Podest mit Kendricks, Lisek und Lavillenie, Kendricks sprang 2019 schon 6,06 m. Dominik Alberto hat eine Wildcard.6,14 mChristin Hussong (GER) war die Konstanteste, Huihui Lyu (CHN) die mit der Bestweite: 67,98. Freut sich mit Lee-Barber eine Dritte? 7-Kämpferin Ruckstuhl unter Spezialistinnen.72,28 mDie Marathon-Asse Manuela Schär (Bild) und Marcel Hug duellieren sich auf der Bahn.Sie ist Weltmeisterin, 2-fache Diamond-League-Siegerin und auch 2-fache Saisongewinnerin: Wer will oder kann die Chinesin Lijiao Gong bezwingen?22,63 mFür die WM ist U-23-Europameister Jason Joseph qualifiziert, kann er seinen Schweizer Rekord von 13,39 verbessern?12,80Ist Selina Büchel (Bild) heute fit, um die WM-Limite (2:00,60) zu laufen? Oder muss sie auf Bellinzona am Sonntag oder gar die Qualifikation übers World Ranking hoffen?1:53,28

20.04 400 m Frauen

20.13 400 m Frauen

20.23 3000 Steeple Frauen

20.41 200 m Frauen

In Lausanne siegte sie in 49,17, ihre grösste Konkurrentin, Shaunae Miller-Uibo, startet über 200 m – Salwa Eid Naser gewann vier mal diese Saison und ist schon in WM-Form.47,60Nur David Rudisha, Wilson Kipketer und Verbandspräsident Sebastian Coe waren je schneller als Nijel Amos (BOT) – in 1:41,89 und mit 3 Siegen ist er Jahresbester. Also?47,60Norah Jeruto (KEN) kann gewinnen, das zeigte sie in Oslo, aber Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (KEN) wird das heute, wenn es ums Geld geht, kaum zulassen.8:44,32Geht es noch stärker? Thompson, Asher-Smith, Miller-Uibo, Okagbare, Schippers – wie an der WM. Mittendrin: Mujinga Kambundji (Bild).21,34

20.45 Weitsprung Männer

20.48 1500 m Frauen

Wer erwischt den besten Flugtag? Gut möglich, dass die beiden Südafrikaner Luvo Manyonga, ein Publikumsliebling, und Zarck Visser die Grube am besten ausnützen.8,95 mÜber eine Meile ist Sifan Hassan (NED) 2019 Europarekord gelaufen, das will sie auch über 1500 m (3:52,47). Das Duell gegen Weltrekordhalterin Dibaba ist brisant. Delia Sclabas (Bild) will an die WM (Limite 4:06,50).3:50,07

20.55 Speer Männer

21.02 400 m Hürden Frauen

21.13 100 m Männer

Erstmals seit sehr langem ist mit Simon Wieland ein Schweizer dabei, mit 79,44 m wurde er U-20-Europameister. Aber: alle Augen auf Chao-tsun Cheng aus Taiwan. Er kann die Deutschen schlagen.98,48 mDie US-Konkurrenz mit Dalilah Muhammad, der einzigen Weltrekordlerin des Jahres, dürfte für Europameisterin Lea Sprunger zu gross sein. Findet sie aber den Rhythmus, läuft sie 2019 erstmals unter 55 Sekunden.WR 52,20Sehen wir den schnellsten Alex Wilson (Bild) erst an der WM oder schon heute neben den Schnellsten der Welt wie Noah Lyles?WR 9,58

21.21 5000 m Männer

21.44 400 m Hürden Männer

21.54 4x100 m Frauen Zürich Trophy

Mit welcher Taktik werden die Jahresbesten Bekele, Barega, Gebrhiwet und Kejelcha zum Sieg kommen? Julien Wanders träumt weiter vom Schweizer Rekord (13:07,54).12:37,35Erstmals hat Welt- und Europameister Karsten Warholm mit Rai Benjamin jenen neben sich, der fast gleich schnell laufen kann. Wie reagiert er darauf? Und: Ist Kariem Hussein für eine Saisonbestleistung gut?46,78

(mos/red)