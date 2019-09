Alles zum drittgrössten Sportevent der Welt

1. Wie hoch ist der Stellenwert?

Vor allem in vielen Staaten des britischen Commonwealth hat Rugby eine riesige Bedeutung. Mancherorts ist es gar Nationalsport: in Neuseeland, Südafrika oder den Südseestaaten Fidschi, Samoa und Tonga. Die WM gilt als drittgrösster Sportanlass nach der Fussball-WM und den Olympischen Sommerspielen. Erstmals findet die Rugby-WM in einem asiatischen Land statt – und erstmals in einem, das keine ursprüngliche Rugby-Nation ist.

2. Wer ist der Favorit?

Die Buchmacher sind überzeugt: Die All Blacks aus Neuseeland werden in Japan ihren vierten Titel nach 1987, 2011 und 2015 gewinnen. Mitfavoriten sind Irland, seit gut einer Woche die Nummer 1 der Welt, sowie England und Australien. Auch Südafrika ist nie zu unterschätzen, und als gefährlicher Aussenseiter gilt Wales, das im Frühling das europäische Spitzenturnier Six Nations gewonnen hat.

3. Wer sind die grössten Stars?

Der Neuseeländer Beauden Barrett war 2016 und 2017 Spieler des Jahres des Rugby-Weltverbands IRB und ist bei den All Blacks Nachfolger des legendären Dan Carter. Als Spielmacher überzeugen der Ire Jonathan Sexton (Welt-Rugbyspieler 2018) und der Waliser Alun Wyn Jones, bei England ist der junge Flügelstürmer Maro Itoje hervorzuheben.

4. Wo wird die WM gezeigt?

Prosieben Maxx zeigt zahlreiche Spiele – auf dem Portal Ran.de werden gar alle Partien in deutscher Sprache gestreamt. ITV, TF1 oder Rai Sport sind im Schweizer Free-TV-Netz zu empfangen und senden alle Spiele live.

Resultate und Tabellen