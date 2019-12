Auf Rüttimanns Schultern lastet die Titel-Hoffnung

Ihre Werte sprechen für sich: Mit 97 Toren und 52 Assists in 105 Spielen ist sie die beste Skorerin des Nationalteams. An drei Weltmeisterschaften wurde die Stürmerin ins All-Star-Team gewählt. In den letzten beiden Saisons wurde die Bündnerin als wertvollste Spielerin der Nationalliga (MVP) ausgezeichnet, 2018/19 war sie zugleich Liga-Topskorerin mit 38 Toren und ebenso vielen Vorlagen.

Das Schweizer Programm

Für die Nati beginnt das Turnier am Samstag gegen Deutschland (15.15 Uhr), bevor am Sonntag (13.30 Uhr) das Duell gegen Finnland auf dem Programm steht. Die Gruppenphase endet am Dienstag (19.30 Uhr) mit dem Spiel gegen Polen. Qualifiziert sich die Schweiz als Gruppenerster oder -zweiter für den Viertelfinal, findet dieser am Donnerstag statt. (erh)

An der letzten WM vor zwei Jahren in Bratislava war sie im Spiel um Bronze die einzige Schweizer Torschützin und sicherte mit drei Treffern, darunter einem verwandelten Penalty, die erhoffte Medaille gegen Tschechien. Die 27-Jährige sagt: «Ich liebe Alles-oder-Nichts-Spiele, wenn die Nervosität greifbar ist, wenn ein Tor eine riesige Bedeutung haben kann.»

Das Ziel ist der Final-Einzug

Im Hinblick auf das Saison-Highlight, die Heim-WM in Neuenburg, hat die ehrgeizige Stürmerin unermüdlich geschuftet, morgens um 6 Uhr vor Arbeitsbeginn zusätzliche Kraft- und Intervalleinheiten absolviert, um ihr grosses Ziel zu erreichen. «Ich möchte den Final spielen und das Spiel um den dritten Platz nur am Rande mitverfolgen.»

Dafür müssen die Schweizerinnen in der Gruppenphase Finnland schlagen, um in einem möglichen Halbfinal den grossen Favoritinnen aus Schweden aus dem Weg zu gehen. Nach wöchentlichen Zusatz-Trainings im Sommer mit der Nati ist Rüttimann zuversichtlich: «Ich sehe gute Chancen, dass wir Finnland schlagen – und dann kommts im Halbfinal gegen Tschechien zu einer ‹Schlacht›.»

